حيثيات حكم منة شلبي: ماضيها خال من الاتهامات ولن تعود لمخالفة القانون

2023/02/05 | 19:09 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أودعت محكمة شمال القاهرة المصرية، حيثيات حكم حبس الفنانة منة شلبي سنة لإيقاف التنفيذ، في اتهامها بإحراز جوهر الحشيش بقصد التعاطي.وأوضحت المحكمة أنها رأت إيقاف تنفيذ العقوبة، لخلو ماضي المتهمة من ثمة اتهامات، فضلا عن الظروف التي ارتكبت فيها الجريمة، ما يبعث على الاعتقاد بأنها لن تعود إلى مخالفة القانون مستقبلا.وأضافت […]

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