2023/02/05 | 19:13 - المصدر: المورد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحوزتهم مبالغ كبيرة.. اعتقال 7 متهمين بتحويلات مالية غير رسمية في نينوى هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع المورد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2023/02/05 | 19:13.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع المورد نيوز.

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