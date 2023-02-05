"تحويلات غير رسمية".. الإطاحة بمتهمين يحوزون اكثر من مليار ونصف بنينوى

2023/02/05 | 19:15 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت وكالة الاستخبارات، اليوم الاحد، الاطاحة بـ 7 متهمين بحوزتهم مليار ونصف المليار عراقي تستخدم في اجراء التحويلات المالية غير الرسمية بمحافظة نينوى.

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