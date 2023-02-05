العتبة العلوية تحصي عدد المشاركين في إحياء مولد الامام علي (عليه السلام)

2023/02/05 | 19:18 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت العتبة العلوية المقدسة، اليوم

الاحد، مشاركة أكثر من مليوني زائر

بإحياء مولد أمير المؤمنين (عليه

السلام).

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