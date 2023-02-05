اختطاف الناشط البيئي جاسم الأسدي

2023/02/05 | 19:18 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفادت وسائل إعلام عراقية باختطاف

الناشط البيئي البارز جاسم الأسدي

بالقرب من بغداد الأربعاء الماضي، دون

أي تفاصيل عن دوافع الاختطاف أو الجهة

الفاعلة.

ويكافح الأسدي (65 عاما) منذ سنوات من أجل

المحافظة

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