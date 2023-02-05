2023/02/05 | 19:19 - المصدر: روسيا اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الدفاع العراقية تصدر بيانا غاضبا بشأن فيديو لضابط بالجيش العراقي يمتدح "الدواعش"..(فيديو) هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع روسيا اليوم الإلكتروني بتاريخ: 2023/02/05 | 19:19.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع روسيا اليوم.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الدفاع العراقية تصدر بيانا غاضبا بشأن فيديو لضابط بالجيش العراقي يمتدح "الدواعش"..(فيديو)) نشر أولاً على موقع (روسيا اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الدفاع العراقية تصدر بيانا غاضبا بشأن فيديو لضابط بالجيش العراقي يمتدح "الدواعش"..(فيديو)) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (روسيا اليوم).