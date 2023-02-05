شبكات 2023/2/5

2023/02/05 | 19:27 - المصدر: الجزيرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رصد برنامج شبكات في حلقته بتاريخ 2023/2/5 أبرز المواضيع التي تصدرت منصات التواصل الاجتماعي، وكان من أهمها اعتقال "تيكتوكرز" في العراق، مسلمو المنتخب الهندي والتيكا، الأهلي وقاضية قفشة.

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