مالية برلمان كردستان: قطع الدفعات المالية

2023/02/05 | 19:28 - المصدر: بغداد اليوم

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اعتبر عضو اللجنة المالية في برلمان إقليم كردستان صباح حسن، اليوم الأحد، أن الإقليم تعرض لظلم نتيجة قطع السلف المالية من بغداد.

وقال حسن في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "حجة المحكمة الاتحادية والجهات السياسية أن الأموال التي كانت ترسل للإقليم غير مبوبة بقانون".

وأضاف أنه "يجب تعويض الإقليم عن الأموال التي تم قطعها بقرار المحكمة الاتحادية وإدخالها بفقرات الموازنة وعدم احتسابها مع حصة كردستان، كون الرواتب لا علاقة لها بحصة الموازنة المخصصة للمشاريع الخدمية والبنى التحتية".

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