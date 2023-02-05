2023/02/05 | 19:28 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-متابعة

حل العراق في المرتبة الأولى ضمن أكثر الدول استيرادا للصادرات الزراعية التركية خلال كانون الثاني الماضي.

وحسب بيانات مجلس المصدرين الأتراك التي نقلتها وكالة الاناضول التركية وتابعتها "بغداد اليوم، فلقد ازدادت صادرات تركيا الزراعية خلال يناير الماضي 12.8 في المئة مقارنة بنفس الشهر من عام 2022، لتبلغ 2.875 مليار دولار.

وبحسب البيانات، فأن نصيب قطاع الزراعة من إجمالي الصادرات التركية بلغ 14.8 في المئة، فيما حلّ العراق في مقدمة الدول الأكثر استيرادًا للمنتجات الزراعية من تركيا، تلته وروسيا وألمانيا وإسبانيا وهولندا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق يتصدر الدول المستوردة للسلع الزراعية التركية خلال كانون الثاني الماضي) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العراق يتصدر الدول المستوردة للسلع الزراعية التركية خلال كانون الثاني الماضي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).