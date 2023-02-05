2023/02/05 | 19:28 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أعلنت وزارة الدفاع، اليوم الأحد، القبض على متهم يقوم بتصريف العملات المزورة في بغداد.

وقالت المديرية العامة للاستخبارات والأمن في بيان تلقته (بغداد اليوم) إنه "بجهد استخباري امتاز بالسرعة والدقة، القت مفارز مديرية استخبارات وامن بغداد التابعة الى المديرية العامة للاستخبارات والامن بوزارة الدفاع وبالتنسيق مع الفرقة السابعة عشرة، القبض على داعشي في ناحية اللطيفية، صادرة بحقة مذكرة قبض على وفق احكام المادة (٤) من قانون مكافحة الارهاب من محكمة تحقيق بابل، وقد جرى تسليمه الى جهة الطلب أصوليًا".

وعلى صعيدٍ آخر أضاف البيان أنه "بحسب توجيهات المراجع العليا بمتابعة وتجفيف جميع منابع غسيل الاموال وتزوير العملة، تمكنت مفارز المديرية وبالتعاون مع الفرقة الاولى - شرطة اتحادية من القاء القبض على احد متهم يقوم بتصريف عملات مزورة في الاسواق وسط العاصمة، وقد ضبط بحوزته مبالغ مالية مزورة من فئتي (٢٥،٠٠٠و٥٠،٠٠٠) الف دينار، وقد اتخذت الإجراءات القانونية اللازمة واحالته الى التحقيق".

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