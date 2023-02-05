خاتمي وموسوي يدعوان إلى تغيير بالنظام السياسي في إيران

2023/02/05 | 19:43 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حضّ مسؤولان سابقان بارزان في إيران، هما الرئيس محمد خاتمي ورئيس الوزراء، مير حسين موسوي، على إجراء تغيير في النظام السياسي للجمهورية الإسلامية، في ظل الاحتجاجات التي أعقبت وفاة مهسا أميني.

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