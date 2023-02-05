2023/02/05 | 19:56 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، اليوم الأحد، القبض على 7 متهمين بحوزتهم أكثر من مليار ونصف دينار في محافظة نينوى، بتهمة التحويلات المالية غير الرسمية.وذكرت الوكالة في بيان تلقاه/ المركز […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص القبض على 7 متهمين بحوزتهم أكثر من مليار ونصف دينار المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القبض على 7 متهمين بحوزتهم أكثر من مليار ونصف دينار) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القبض على 7 متهمين بحوزتهم أكثر من مليار ونصف دينار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).