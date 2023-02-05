2023/02/05 | 19:56 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني اعلنت قيادة شرطة ميسان، اليوم الاحد، القبض على 151 متهما للقضاء بمواد قانونية مختلفة خلال اسبوع.وذكرت قيادة الشرطة في بيان تلقاه/ المركز الخبري الوطني/ان “مفارز قيادة شرطة محافظة ميسان بتشكيلاتها […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص خلال اسبوع..القبض على 151 مطلوباً للقضاء في ميسان المركز الخبري الوطني.

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