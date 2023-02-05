مصر.. إلغاء إقامة منتدى شباب العالم بسبب الأزمة الاقتصادية.. وبرلمانيون يعلقون

2023/02/05 | 20:00 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تم إلغاء إقامة النسخة الخامسة من منتدى شباب العالم في مصر، هذا العام، بسبب الأعباء الاقتصادية، على أن يتم إقامة مبادرات بديلة له تستهدف ريادة الأعمال، وتطوير قدرات المزارعين لتحقيق الأمن الغذائي.

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