2023/02/05 | 20:12 - المصدر: المورد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتابة الإيميل بـ (ChatGPT).. خدمة جديدة من مايكروسوفت هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع المورد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2023/02/05 | 20:12.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع المورد نيوز.

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