2023/02/05 | 20:16 - المصدر: الجزيرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طبعت التحولات السياسية حقب الأدب العراقي، وحملت الحقبة الأخيرة سمات الغضب والسخط العام الذي هيمن على نصوص الشعر والرواية، فجاءت تلك النصوص غاضبة ومعبرة عن كتابها وواقعها.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بعد سيادة الخوف.. هل ساد النص الغاضب في الأدب العراقي؟) نشر أولاً على موقع (الجزيرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بعد سيادة الخوف.. هل ساد النص الغاضب في الأدب العراقي؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الجزيرة).