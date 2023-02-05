2023/02/05 | 20:17 - المصدر: روسيا اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عن "كذبة كولن باول" .. أستاذ تاريخ مصري يتحدث لـ"RT" كم دفعت المنطقة ثمنها باهظا هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع روسيا اليوم الإلكتروني بتاريخ: 2023/02/05 | 20:17.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع روسيا اليوم.

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