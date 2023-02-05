خبير اقتصادي: يمكن التخلص من 70% من موظفي العراق دون حدوث تغيير

2023/02/05 | 20:21 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

اعتبر الخبير الاقتصادي ماجد الصوري اليوم الأحد، أنه يمكن التخلي عن 70% من الموظفين في العراق دون حدوث تغيير في الانتاجية.

وقال الصوري في تصريحات متلفزة تابعتها "بغداد اليوم"، إن "انتاجية الموظف الحكومي تتراوح بين 10 الى 16% فقط بحسب التقارير العالمية".

واضاف أنه "وفقا لذلك فأننا نستطيع التخلص من 70% من الموظفين"، مشيرا الى انه "قبل حدوث ذلك يجب ان يتم تشجيع القطاع الخاص والقطاع العام ولاسيما القطاعات الزراعية والصناعات الخفيفة وتفعيلها بشكل كبير جدا".

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