إقالة محافظ الديوانية وفقرات اخرى.. جدول اعمال جلسة البرلمان الثلاثاء

2023/02/05 | 20:21 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

نشرت الدائرة الاعلامية لمجلس النواب اليوم الاحد، جدول اعمال جلسة البرلمان ليوم الثلاثاء المقبل، حيث تضمن الجدول ست فقرات خلال الجلسة التي من المفترض ان تعقد في الساعة الحادية عشر قبل الظهر.

وتضمن الجدول فقرة التصويت على اقالة محافظ الديوانية زهير الشعلان، وتقرير ومناقشة قانونين، فضلا عن قراءة قانونين قراءة اولى.

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