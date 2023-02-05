2023/02/05 | 20:36 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/اضافت شركة مايكروسوفت إمكانات الذكاء الاصطناعي عبر روبوت الدردشة الآلية “ChatGPT” إلى منتج آخر من منتجاتها.هذه المرة الإضافة عبارة عن تطبيق لعلاقات العملاء من شأنه المساعدة على اقتناص حصة أكبر من الإيرادات على حساب منافستها “سيلز فورس”.كتابة بريد إلكتروني وسيتمكن تطبيق “فيفا سيلز” (Viva Sales)، الذي يربط حزمة “مايكروسوفت أوفيس” وبرامج مؤتمرات الفيديو […]

ظهرت المقالة كتابة الإيميل بـ “ChatGPT”..



خدمة جديدة من مايكروسوفت أولاً على ايرث نيوز.

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