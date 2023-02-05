تقرير أميركي يكشف معاناة إيران من نقص الدولار بعد التشديدات الأخيرة في بغداد

2023/02/05 | 20:41 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ذكرت صحيفة “المونيتور” الأميركية أن ايران لجأت الى عدة طرق من أجل سد حاجتها من العملة الصعبة وتأمين الأموال لتدبير نفقاتها في ظل الحصار والعقوبات والتشديدات التي فرضتها واشنطن على بيع الدولار في العراق.

وذكر تقرير الصحيفة أن الحكومة الإيرانية، أعلنت الجمعة، إلغاء الضرائب على استيراد العملات الأجنبية، حيث طلب رئيس إدارة الضرائب الوطنية، داود منصور، من مكاتب الجمارك إعفاء النقد الأجنبي وواردات الحوالات من الضرائب.



و أفادت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الرسمية أن أي شخص أو كيان يمكنه الآن جلب أموال أجنبية دون دفع ضرائب عليها حتى 21 نوفمبر تشرين الثاني.

ولم تذكر إدارة الضرائب الوطنية سبب قرارها إعفاء واردات العملات الأجنبية من الضرائب ، “لكن إيران عانت من نقص في العملات الأجنبية مؤخرًا”، بحسب المونيتور.

وأضاف التقرير أن إيران بدأت إيران في طباعة المزيد من عملتها الخاصة – الريال – في عام 2018 للتخفيف من آثار العقوبات الأمريكية التي أعيد فرضها بعد أن سحبت إدارة ترامب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الإيراني.



كما تضخ الحكومة الدولار الأمريكي في السوق لإبطاء انخفاض قيمة الريال.



و تسارعت طباعة الريال في عام 2022 حيث اقترضت الحكومة من البنك المركزي الإيراني لسد عجز ميزانيتها.



ومع ذلك ، لا يملك البنك احتياطيات كبيرة من العملات الأجنبية لدعم الريالات التي يطبعها.

كما أفادت صحيفة The National التي تتخذ من أبو ظبي مقراً لها الشهر الماضي أن إيران تعاني من نقص في احتياطيات العملات الأجنبية وتتطلع إلى العملة المشفرة نتيجة لذلك.

وأضافت الصحيفة الأميركية أن هذه الخطوة تأتي في الوقت الذي تسعى فيه الولايات المتحدة لوقف التدفق غير المشروع للدولارات من العراق إلى إيران.



في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي ، بدأ مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في فرض رقابة أكبر على تحويلات الدولار من احتياطيات العراق في الولايات المتحدة إلى العراق.



كان أحد الأسباب هو وقف التحويل غير القانوني للدولار الأمريكي من العراق إلى إيران الخاضعة للعقوبات.

وتسعى ايران لتقليل الاعتماد على الدولار والالتفاف على العقوبات الأمريكية على اقتصادها.



في الشهر الماضي، وقعت إيران وروسيا اتفاقية الرسائل المالية.



كلا البلدين معلقان من شبكة الرسائل المالية SWIFT التي تهيمن على التمويل العالمي.



بدأت إيران وروسيا أيضًا في استخدام عملتيهما في التجارة.

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