267 هدفا والبقية تأتي.. كين الهداف التاريخي لتوتنهام الإنكليزي

2023/02/05 | 20:53 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بات هاري كين الهداف التاريخي لتوتنهام هوتسبير بعدما وصل إلى 276 هدفا مع النادي اللندني مستفيدا من هز شباك مانشستر سيتي حامل اللقب في الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم، الأحد.

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