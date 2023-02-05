البابا فرنسيس يختتم زيارته إلى جنوب السودان بقداس في الهواء الطلق

2023/02/05 | 21:00 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البابا فرنسيس يحيي الحشود في جوبا بجنوب السودان في 05 شباط/فبراير 2023 © اف ب تيزيانا فابي جوبا (أ ف ب) – اختتم البابا فرنسيس الأحد زيارته إلى جنوب السودان بقداس في الهواء الطلق في العاصمة جوبا دعا خلاله إلى “القاء السلاح” في هذا البلد الذي يمزقه البؤس وأعمال العنف.وغادر الحبر الأعظم يرافقه حتى […]

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