2023/02/05 | 21:00 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واقع البحث العلمي (4) – هادي نهر البحث العلمي حجر الزاوية ومفتاح العبور لعصر المعلوماتية وبناء التعليم العالي وتقدمه وقدرته على مواكبة الثورة التكنولوجية وثورة المعلومات والاتصالات والثورة الإدارية الثالثة والمعروفة بثورة إدارة الجودة الشاملة وثورة الاقتصاد المبني على المعرفة رأس المال الفكري.إن التقدم والتغيير الحضاريين المأمولين في حجم العلم والمعرفة والفن والادب والثقافة عموما […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (واقع البحث العلمي (4) – هادي نهر) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (واقع البحث العلمي (4) – هادي نهر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).