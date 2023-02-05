2023/02/05 | 21:00 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لا حياء لمن تنادي – آمال المسلماوي نعمة الله وزينة الحياة الدنيا هم اولادنا الذكور منهم والإناث نفرح لهذه العطية حين يكرمنا بها رب العباد تباعاً..تارة خلال السنة الاولى من الزواج واحيانا ننتظر سنين وسنين إلى ان يحين رزق الرب فتعم الافراح من البيت الصغير للعائلة الكبيرة والعشيرة او العشيرتين إن كان الابوين اغراب عن […]

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