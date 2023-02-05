بالصور:العتبة الحسينية تجري (400) عملية جراحية لعيون العراقيين مجانا

2023/02/05 | 21:05 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استقبل مركز السيدة زينب (عليها السلام)

التخصصي لجراحة العيون الاف المرضى من

الفقراء والمتعففين خلال ايام مبادرة

(النبأ والمراد) التي اطلقتها العتبة

الحسينية المقدسة لمدة عشرة ايام تيمنا

بذكرى ولادة ال

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