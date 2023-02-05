2023/02/05 | 21:11 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 5 فبراير، 2023 بغداد/المسلة: محافظ البنك المركزي العراقي يلتقي رؤساء مجالس المصارف التقى محافظ البنك...

ظهرت المقالة محافظ البنك المركزي: حزمة ثانية ستصدر للسيطرة على سعر الصرف أولاً على المسلة.

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