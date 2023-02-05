2023/02/05 | 21:15 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- من دار الايتام في بغداد… وزير العمل يعلن شمول اكثر من ( ١٥) الف يتيم براتب الحمايه الاجتماعية ويؤكد مهمتنا ان نتبناهم وتقديم الرعاية المثلى اعلن وزير العمل والشؤون الاجتماعية السيد احمد الاسدي شمول اكثر من (١٥) الف يتيم فاقد الابوين براتب الحماية الاجتماعية، وذلك تزامنا مع ولادة الامام علي (عليه السلام) الذي يعتبر مثالا […]

ظهرت المقالة وزير العمل يعلن شمول اكثر من 15 الف يتيم براتب الحماية الاجتماعية أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير العمل يعلن شمول اكثر من 15 الف يتيم براتب الحماية الاجتماعية) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير العمل يعلن شمول اكثر من 15 الف يتيم براتب الحماية الاجتماعية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).