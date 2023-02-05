ترانس لينك تبني محطة حافلات جديدة في فانكوفر لـ 300 حافلة تعمل بالبطاريات الكهربائية

2023/02/05 | 21:36 - المصدر: شبكة القيقب الدولية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- من خلال خطة طموحة للنمو إلى أسطول يضم أكثر من 400 حافلة تعمل بالبطارية الكهربائية بحلول نهاية هذا العقد، تحتاج TransLink إلى إنشاء مساحات ضخمة ومرافق مخصصة لاستيعاب احتياجات الشحن والخدمة ومواقف السيارات الفريدة لهذه المركبات.بعد سنوات من التخطيط والتأخير، أشارت TransLink إلى أنها تمضي قدمًا في خططها لبناء مركز Marpole Transit الجديد (MTC) […]

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