2023/02/05 | 21:37 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني حفر الإنجليزي هاري كين، قائد توتنهام، اسمه بحروف من ذهب في تاريخ النادي اللندني، بهدفه في شباك مانشستر سيتي.وتقدم كين لتوتنهام بالهدف الأول في شباك مانشستر سيتي، اليوم الأحد، على […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص “كين” يصبح الهداف التاريخي لتوتنهام رسمياً المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (“كين” يصبح الهداف التاريخي لتوتنهام رسمياً) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (“كين” يصبح الهداف التاريخي لتوتنهام رسمياً) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).