وزير العمل:شمول أكثر من 15 ألف يتيم براتب الحماية الاجتماعية

2023/02/05 | 21:37 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أعلن وزير العمل والشؤون الاجتماعية، احمد الاسدي، شمول أكثر من 15 الف يتيم براتب الحماية الاجتماعية.وذكرت الوزارة في بيان تلقاه/ المركز الخبري الوطني/إن الأسدي “زار اليوم، دار رعاية الايتام في […]

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