2023/02/05 | 21:45 - المصدر: قناة دجلة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. محمد الكربولي: غير نادمون على ابتعاد الحلبوسي عنا بعد مجيئنا به… واذا كان قادرا فليكمل طريقه) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. محمد الكربولي: غير نادمون على ابتعاد الحلبوسي عنا بعد مجيئنا به… واذا كان قادرا فليكمل طريقه) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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