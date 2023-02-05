2023/02/05 | 21:50 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: wjDKuyYlGxA

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. اختطاف ناشطين في العراق .. الأسدي يحرك غضب الشارع) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. اختطاف ناشطين في العراق .. الأسدي يحرك غضب الشارع) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).