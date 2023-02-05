شاهد بالفيديو.. دخول البنك الفدرالي على خط الحد من تهريب الدولار في العراق من خلال ادخال شريحة تتبع للدولار وتعقبه

2023/02/05 | 21:50 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: FMwDTDoFAzs

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