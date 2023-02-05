بحضور السوداني.. الإطار التنسيقي يعقد اجتماعاً في منزل العبادي

2023/02/05 | 22:00 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

عقد الاطار التنسيقي اليوم الاحد، اجتماعا بحضور رئيس الوزراء محمد شياع السوداني.

وقال مصدر لـ"بغداد اليوم"، إن الاطار التنسيقي عقد اجتماعه في منزل زعيم ائتلاف النصر حيدر العبادي وبحضور رئيس الوزراء محمد شياع السوداني.

ويأتي الاجتماع قبيل وصول وزير الخارجية الروسي إلى بغداد، وذهاب الوفد العراقي الى واشنطن بعد ايام، في ظل التحركات الحكومية للتكيف مع الاجراءات الجديدة للفيدرالي الاميركي فيما يتعلق بتشديد الاجراءات والرقابة على حركة بيع الدولار والحوالات الخارجية.

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