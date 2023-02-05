2023/02/05 | 22:04 - المصدر: العربي الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لافروف يعقد اجتماعات رسمية غدا الاثنين (ماكسيم شبينكوف/ فرانس برس)

وصل وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، على رأس وفد رفيع المستوى، اليوم الأحد إلى العاصمة العراقية بغداد، في زيارة رسمية لبحث ملفات عدة.

وفي وقت سابق من صباح أمس السبت، كشفت مصادر عراقية لـ"العربي الجديد"، أن وفداً روسياً رفيع المستوى برئاسة لافروف، سيصل إلى بغداد لعقد سلسلة من المحادثات التي وصفتها بالمهمة.

وذكر بيان للمتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية، أحمد الصحاف، مساء اليوم، أن "لافروف وصل إلى بغداد في زيارة رسمية، يلتقي خلالها الرئاسات الثلاث، ويبحث مع نظيره نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية فؤاد حسين سبل الدفع بالعلاقات الثنائية لمديات أرحب".

وأضاف أن "زيارة الوزير الروسي تأتي على رأس وفد رفيع يضم 25 جهة إعلامية وكبار الشركات في مجالي النفط والغاز".

وفي وقت سابق من اليوم الأحد، أكد الصحاف، أن الوفد الروسي سيبدأ مهام زيارته غداً الإثنين، بعقد لقاءات واجتماعات مع المسؤولين العراقيين، أبرزهم رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، مؤكداً أن الزيارة تأتي في سياق تعزيز دور العراق في تنسيق التفاعلات الإقليمية والدولية.

وبيّن الصحاف أن "الوفد سيكون رفيع المستوى دبلوماسياً اقتصادياً استثمارياً، ويضم شركات متعددة نفطية غازية، إضافة إلى شركات في مختلف القطاعات".

تقارير عربية

التحديثات الحية

ولفت إلى أن "الوفد يضم إعلاميين لأكثر من 25 جهة إعلامية روسية"، مضيفا أن "الزيارة تأتي لبحث أهم التطورات على مستوى المنطقة، واستشراف الرؤى المشتركة وإيجاد مقاربات أساسية بين بغداد وموسكو حول أهم التحديات التي ينبغي العمل عليها بشكل مشترك، فضلاً عن تعزيز أمن واستقرار المنطقة حوله"، وكذا "أهم الملفات التي تحتاج إلى تقارب في الرؤى ومواقف بالمستويين الإقليمي والدولي".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير الخارجية الروسي يصل إلى بغداد في زيارة رسمية) نشر أولاً على موقع (العربي الجديد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير الخارجية الروسي يصل إلى بغداد في زيارة رسمية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العربي الجديد).