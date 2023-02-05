2023/02/05 | 22:05 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت وزارة التجارة، اليوم الأحد، توجهها لتفعيل الأسواق المركزية، فيما فصلت خطتها لإيصال المواد الغذائية المدعومة إلى الأقضية والنواحي.

وقال الوكيل الإداري لوزير التجارة، ستار الجابري، للوكالة الرسمية، إن “شركة الأسواق المركزية بإشراف مديرها تتوجه أما للعقود المشاركة أو عقود التصريف أو الحصول على مبالغ مالية من البنك المركزي أو المصارف المعنية لتطوير وتفعيل الأسواق المركزية في قادم الأيام”.وبخصوص إجراءات الوزارة للسيطرة على أسعار السوق، قال الجابري، إن “وزارة التجارة تسير عشرات القافلات محملة بآلاف الأطنان من المواد الغذائية المدعومة”.وأضاف، أن “هناك خطة استراتيجية لإيصال المواد إلى الأقضية والنواحي من خلال ما يقارب 57 ألف وكيل للمواد الغذائية، وسيتم اختيار الوكيل المتميز في كل منطقة ليكون منفذاً للبيع المباشر بأسعار تنافسية”.وأكد أن “هدف الوزارة ضبط إيقاع الأسعار وتوفير الحاجة للمواد حسب الحاجة الفعلية”، منوهاً إلى أن “دائرة الرقابة المالية تراقب الأسعار والأسواق بالتعاون والتنسيق مع الجهات المختصة في هذا الجانب”.

التالي

منذ ساعتين

الزراعة: ارتفاع سعر صرف الدولار لم يؤثر على أسعار منتجاتنا

منذ 5 ساعات

النزاهة توقف صرف 60 مليار دينار لأحد المشاريع المنفذة بكربلاء

منذ 5 ساعات

الكهرباء تجري تجربتين للجباية الالكترونية في بغداد

منذ 6 ساعات

الصحة تعلن عن فتح باب التقديم للدراسات العليا (البورد العربي)

منذ 7 ساعات

مصرف الرشيد يعلن عن إطلاق الخطة الائتمانية لمنح القروض

منذ 9 ساعات

التجارة: انخفاض أسعار المواد الغذائية المدعومة

منذ 10 ساعات

البدء بالتدقيق الدولي لأمن الطيران في العراق

منذ 10 ساعات

المالية: استحداث 5621 درجة وظيفية لتثبيت العقود في مؤسسات الدولة

منذ 11 ساعة

الدولار يسجل ارتفاعاً جديداً

منذ 12 ساعة

تعرف على حالة الطقس في العراق

مقالات ذات صلة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التجارة تتوجه لتفعيل الأسواق المركزية) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (التجارة تتوجه لتفعيل الأسواق المركزية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).