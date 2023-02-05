نال شهادته الثانوية وعمره 9 سنوات.. ديفيد سيدرس

2023/02/05 | 22:08 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصبح طفل يبلغ من العمر تسع سنوات من ولاية بنسلفانيا أصغر خريج من المدارس الثانوية في الولايات المتحدة، منذ أكثر من 30 عاما، والثاني على الإطلاق، بحسب ما أفادت وسائل إعلام أميركية.

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