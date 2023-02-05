2023/02/05 | 22:09 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قراءات شعرية في منزل السياب البصرة – الزمان عقد منتدى السياب الثقافي في ابي الخصيب، الجمعةالماضية، جلسة قراءات شعرية ضيف فيها عدد من الشعراء من مختلف المحافظات بضمنهم : ماجد الربيعي – بغداد، حماد الشايع – الانبار، حازم الشمري – بغداد، رافد عزيز القريشي – بغداد وذلك بحضور نخبة مميزة من الادباء والمثقفين والمهتمين بالشأن […]

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