2023/02/05 | 22:09 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- كمائن أمنية توقع بسبعة من داعش في بغداد ونينوى والانبار وكركوك بغداد- عبد الحسين غزال أعلنت عائلة الناشط البيئي العراقي البارز جاسم الأسدي المعروف بكفاحه من أجل المحافظة على الأهوار الأسطورية وهي مسطحات مائية هائلة في جنوب العراق، الأحد أن مسلحين قاموا بخطفه بالقرب من بغداد الأربعاء وقطعت أخباره منذ أربعة أيام. […]
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مسلحون يخطفون الناشط الأول لإنقاذ الاهوار في العراق) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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