مسلحون‭ ‬يخطفون‭ ‬الناشط‭ ‬الأول لإنقاذ‭ ‬الاهوار‭ ‬في‭ ‬العراق

2023/02/05 | 22:09 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كمائن‭ ‬أمنية‭ ‬توقع‭ ‬بسبعة‭ ‬من‭ ‬داعش‭ ‬في‭ ‬بغداد‭ ‬ونينوى‭ ‬والانبار‭ ‬وكركوك‭ ‬ ‭ ‬بغداد‭- ‬عبد‭ ‬الحسين‭ ‬غزال‭ ‬ أعلنت‭ ‬عائلة‭ ‬الناشط‭ ‬البيئي‭ ‬العراقي‭ ‬البارز‭ ‬جاسم‭ ‬الأسدي‭ ‬المعروف‭ ‬بكفاحه‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬المحافظة‭ ‬على‭ ‬الأهوار‭ ‬الأسطورية‭ ‬وهي‭ ‬مسطحات‭ ‬مائية‭ ‬هائلة‭ ‬في‭ ‬جنوب‭ ‬العراق،‭ ‬الأحد‭ ‬أن‭ ‬مسلحين‭ ‬قاموا‭ ‬بخطفه‭ ‬بالقرب‭ ‬من‭ ‬بغداد‭ ‬الأربعاء‭ ‬وقطعت‭ ‬أخباره‭ ‬منذ‭ ‬أربعة‭ ‬أيام‭.‬ […]

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