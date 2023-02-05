سَلّم‭ ‬على‭ ‬الرئاسات

2023/02/05 | 22:09 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فاتح‭ ‬عبد‭ ‬السلام‭ ‬ أعرف‭ ‬انه‭ ‬لا‭ ‬يوجد‭ ‬أي‭ ‬كاتب‭ ‬تناول‭ ‬هذه‭ ‬المسألة‭ ‬في‭ ‬العراق‭ ‬لحساسيتها‭ ‬وقصور‭ ‬الفهم‭ ‬غالباً‭ ‬في‭ ‬التعاطي‭ ‬معها‭ ‬بحكم‭ ‬الولاءات‭ ‬والتجاذبات‭ ‬السياسي‭ ‬التي‭ ‬ليس‭ ‬لها‭ ‬في‭ ‬ميزاني‭ ‬مثقال‭ ‬ذرة‭ ‬من‭ ‬خردل،‭ ‬لذلك‭ ‬أجد‭ ‬نفسي‭ ‬متحرراً‭ ‬من‭ ‬قيودها‭ ‬وتحفظاتها‭ ‬والجميع‭ ‬عندي‭ ‬سواسية‭ ‬وبسعر‭ ‬سياسي‭ ‬واعتباري‭ ‬واحد‭.‬لكنها‭ ‬تستحق‭ ‬التوقف‭ ‬لأنها‭ ‬تكاد‭ ‬تكون‭ […]

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