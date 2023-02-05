2023/02/05 | 22:09 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- فاتح عبد السلام أعرف انه لا يوجد أي كاتب تناول هذه المسألة في العراق لحساسيتها وقصور الفهم غالباً في التعاطي معها بحكم الولاءات والتجاذبات السياسي التي ليس لها في ميزاني مثقال ذرة من خردل، لذلك أجد نفسي متحرراً من قيودها وتحفظاتها والجميع عندي سواسية وبسعر سياسي واعتباري واحد.
لكنها تستحق التوقف لأنها تكاد تكون […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (سَلّم على الرئاسات) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
لكنها تستحق التوقف لأنها تكاد تكون […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (سَلّم على الرئاسات) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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