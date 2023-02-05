2023/02/05 | 22:24 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 5 فبراير، 2023 بغداد/المسلة: قال المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية، إن وزير الخارجية الروسي سيرجي...

ظهرت المقالة لافروف في بغداد لتعزيز الاستثمار وتعاون الطاقة..



و واشنطن تنظر بعين الريبة أولاً على المسلة.

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