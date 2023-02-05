2023/02/05 | 22:35 - المصدر: قناة دجلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: BbdbD3_kRdY

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. محمد الكربولي ينتقد الاتفاق مع واشنطن لتخفيض اسعار صرف الدولار.. العلاقات لا تبنى بتقبيل الايادي) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. محمد الكربولي ينتقد الاتفاق مع واشنطن لتخفيض اسعار صرف الدولار.. العلاقات لا تبنى بتقبيل الايادي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة دجلة).