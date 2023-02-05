استضافة برلمانية لهيئة النزاهة تهدف لتعديل قانون الكسب غير المشروع

2023/02/05 | 22:50 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

أعلنت لجنة النزاهة النيابية عزمها استضافة رئيس هيئة النزاهة وكادر الهيئة المتقدم يوم غد الاثنين، لبحث عدة ملفات منها قانون رقم 30 وهو قانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع.

وقال عضو اللجنة احمد طه الربيعي لـ(بغداد اليوم) ان "موضوع مكافحة الفساد كان ولايزال يمثل التحدي الأكبر امام الدولة بمختلف سلطاتها وايضا يمثل التحدي الأكبر امام دعاة التغيير في البلد لان الفشل بالبلد كان بسبب الفساد"، مشيرا الى ان "الفساد رغم صعوبته وتفشيه لكن لو توفرت الارادة الحقيقية فممكن انهائه ".

وبين الربيعي وهو نائب عن البصرة عن لقائه بمدير تحقيقات البصرة عبد الكريم الإمارة لـ"بحث مواجهة ملفات الفساد في المحافظة"، مبينا ان "مجلس النواب داعم لدائرة التحقيقات في البصرة لمواجهة الفساد وفتح اي ملف فيه خروقات."

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