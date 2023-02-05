2023/02/05 | 22:59 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني أعلنت وزارة الزراعة الأردنية،اليوم الأحد، عن إغلاق أسواق المواشي في المحافظات لمدة 14 يوما بعد رصد إصابات جديدة لفيروس الحمى القلاعية في الأبقار.وذكر رئيس الجمعية التعاونية لمربي الأبقار، علي غباين، […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بسبب الحمى القلاعية..الأردن تغلق أسواق المواشي المركز الخبري الوطني.

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