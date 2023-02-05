الدفاع النيابية تكشف عن تجهيز القوات الأمنية بأحدث الأجهزة بموازنة 2023

2023/02/05 | 23:00 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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كشفت لجنة الامن والدفاع النيابية، اليوم الاحد، عن تجهيز القوات الأمنية بأحدث الأجهزة بموازنة 2023، مؤكدة استمرار العمليات ضد داعش بجميع القواطع في كركوك وديالى.

وقال عضو اللجنة النائب علي البنداوي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ان “البرلمان سيعمل على تجهيز القوات الأمنية بأحدث الاجهزة بموازنة 2023 إضافة إلى إدخال قواتنا بتدريبات للمساهمة بتطوير القابليات لمواجهة الإرهابيين”.

وأضاف البنداوي أن “قواتنا عملت بالفترة السابقة على تعقب الإرهابيين واستهداف خلاياهم إضافة إلى أن تواجدهم هنا وهناك ليس مدعاة للقلق لكننا نريد تطوير قابلية القوات من خلال دعمها بالتسليح والتدريب في موازنة العام الحالي”.

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