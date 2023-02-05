2023/02/05 | 23:05 - المصدر: قناة العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: yWpf7lHd7cw

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. المحايد | د. عبدالرحمن المشهداني: اجراءات البنك المركزي الاخيرة قيدت من تهريب العملة العملة الصعبة) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. المحايد | د. عبدالرحمن المشهداني: اجراءات البنك المركزي الاخيرة قيدت من تهريب العملة العملة الصعبة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العراقية).