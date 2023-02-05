2023/02/05 | 23:05 - المصدر: قناة العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: Q82atRmhi_w

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. المحايد | النائب معين الكاظمي: الولايات المتحدة لاتريد تجارة للعراق مع ايران وسوريا ولبنان) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. المحايد | النائب معين الكاظمي: الولايات المتحدة لاتريد تجارة للعراق مع ايران وسوريا ولبنان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العراقية).