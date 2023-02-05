برفقة هيكتور كوبر.. عصام الحضري من أولمبي

2023/02/05 | 23:06 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الاتحاد السوري لكرة القدم، الأحد، تعيين المصري عصام الحضري مدرباً لحرّاس منتخب سوريا، خلال المرحلة المقبلة.

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