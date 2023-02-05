بعد حملة اعتقالات لمشاهير مواقع التواصل بالعراق.. الجزيرة نت تستطلع آراء الخبراء

2023/02/05 | 23:14 - المصدر: الجزيرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شنت الداخلية العراقية حملة اعتقالات لبعض مشاهير مواقع التواصل بسبب ما سمته "المحتوى المسيء" مما أثار جدلا بين الخبراء حول قانونية ذلك، والخوف من أن يكون بداية لاعتقال مدونين آخرين.

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